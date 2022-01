Kim Gloss meldet sich aus dem Krankenhaus: «Bin ohnmächtig geworden»

Sängerin Kim Gloss (29) hat sich in mehreren Instagram-Storys mit besorgniserregenden Nachrichten bei ihren Fans gemeldet: «Grüsse aus dem Krankenbett», sagt sie in einem Video, in dem sie mit müder Miene in einem Krankenhausbett liegt. Sie habe sich schnell melden und bedanken wollen für die zahlreichen Genesungswünsche, die sie erreicht hätten. Aber was war passiert?