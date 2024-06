Kim Gloss spricht erstmals offen über ihre Hirn-OP

Kim Gloss hatte die Wahl: «Es wurde mir gesagt: 'Sie entscheiden am Ende des Tages, Sie sind jung. Wir können aber nicht sagen, was in ein paar Monaten ist. OP: Ja oder nein?» Sie habe sich für den Eingriff entschieden, auch im Hinblick auf ihre Kinder: «Meine Kleinste ist ja nicht mal zwei. Ich habe Kinder zu Hause. Tausend Gedanken, die auf einem rumschwirrten. Aber es war für mich von Anfang an klar: Ich möchte es sofort rausoperiert haben!» Dennoch habe sie natürlich auch mit der Angst zu kämpfen gehabt. «Als ich meine Kleine ins Bett gebracht habe, habe ich geweint», verriet Gloss gerührt.