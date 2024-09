Kim Kardashian besucht echte «Monster»-Täter im Gefängnis

US–Star Kim Kardashian (43) hat am Samstag (21. September) die zu lebenslanger Haft verurteilten Brüder Lyle (56) und Erik Menendez (53) im Gefängnis getroffen. Die Menendez–Brüder sind gerade durch die Netflix–Serie «Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez» in aller Munde. Wie das US–Portal «TMZ» berichtet, stattete Kardashian ihnen und rund 40 anderen Häftlingen am Samstag in der Richard J. Donovan Correctional Facility in der Nähe von San Diego einen Besuch ab.