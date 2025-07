Kim Kardashian bringt erstes Produkt fürs Gesicht heraus

Instagram schüttelt den Kopf

Auch auf Instagram wird das neue Produkt eher kritisch aufgenommen. In den Kommentaren zur Produktankündigung fragen viele, ob es sich um einen Aprilscherz handele. Daneben kommen zwei Filme immer wieder zur Sprache: «Was zum Hannibal Lecter ist das?», heisst es etwa in Anlehnung an den Horrorstreifen «Hannibal». Andere Filmfans fühlen sich an die schwarze Komödie «Der Tod steht ihr gut» von 1992 erinnert. Darin versucht Meryl Streep mit einem ähnlichen Gesichtsverband das Altern aufzuhalten.