Kim Kardashian: Das führte zur Scheidung von Kanye West

«Beunruhigendes Gefühl»

Das war jedoch nicht der einzige Grund für Kim Kardashian, nach fast sieben Ehejahren die Scheidung einzureichen. Auch «das Gefühl, emotional und finanziell nicht sicher zu sein», habe dazu beigetragen, die Ehe infrage zu stellen. Hätten sie an einem Tag noch fünf Lamborghinis gehabt, so wären sie plötzlich verschwunden, «wenn er eine Episode hatte», behauptete sie. Dann habe sich herausgestellt, dass er sie an seine Freunde verschenkt habe. «Man wusste nie, was einen beim Aufwachen erwarten würde, und das war ein wirklich beunruhigendes Gefühl», merkte sie an. «Mangelnde Stabilität war ein grosses Thema.»