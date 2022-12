Kim Kardashian: Eine weitere Ehe ist nicht ausgeschlossen

Zuvor war die 42-Jährige schon von 2011 bis 2013 mit dem ehemaligen Basketballspieler Kris Humphries (37) und von 2000 bis 2004 mit dem Musikproduzenten Damon Thomas (52) verheiratet. Bei der ersten Ehe habe sie nicht gewusst, was überhaupt vor sich gehe und bei der zweiten habe sie einfach unbedingt verheiratet sein wollen, da ihre Freunde damals an diesem Punkt in ihrem Leben angelangt waren. Sie habe zunächst nicht akzeptiert, dass sie selbst aber noch nicht so weit gewesen sei.