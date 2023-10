Kim Kardashian: Fauchende Begegnung mit Lagerfelds Katze Choupette

«Die Unnahbare»

«Ich möchte etwas Zeit mit ihr verbringen, sie kennenlernen und einfach sehen, ob wir zusammenpassen», erklärte Kardashian vor dem Treffen in Paris. «Leute, wird diese Katze mich mögen?», fragte der TV–Star die Anwesenden dann kurz vor der Begegnung und fügte nervös an: «Ich fühle mich wirklich wie bei einem Blind Date.» Lucas Berullier, der Agent der Katze und Françoise Caçote, die Pflegerin, brachten anschliessend Choupette in einer Louis–Vuitton–Tasche in den Raum.