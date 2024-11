Kim Kardashian führt vor: Das kann der neue Tesla-Roboter

Bereits im Oktober führte die Firma Tesla in Kalifornien einmal mehr humanoide Roboter, den sogenannten Tesla Bot, vor. Jetzt präsentierte Kim Kardashian (44) in Elon Musks (53) sozialem Netzwerk X die Maschine, die nach Aussage der Firma Menschen in Zukunft «unsichere, sich wiederholende oder langweilige Aufgaben» abnehmen soll. In einem dort geteilten Clip interagiert Kardashian dem Anschein nach mit dem Tesla Bot.