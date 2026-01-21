Kim Kardashian hört trotz jahrelangem Streit Musik von Taylor Swift

Dass der Konflikt auch Jahre später nicht verebt ist, zeigte sie 2024 auf dem Album «The Tortured Poets Department». Der Track «thanK you aIMee» sorgte sofort für Aufsehen bei aufmerksamen Fans, weil die ungewöhnlich grossgeschriebenen Buchstaben im Titel «KIM» ergeben. In dem Lied beschreibt Swift, wie eine Schulhof–Mobberin sie letztlich stärker gemacht habe. Swifties vermuten, dass auch der Song «Actually Romantic» vom neusten Album «Life of a Showgirl» auf Kardashian anspielen könnte. In dem Lied singt sie über jemanden, der ihr «lustige Valentinsgrüsse» schickt. 2018 verschickte Kim Kardashian demonstrativ Valentinstags–Geschenke an ihre «Hater» – Taylor Swift war eine der Empfängerinnen.