Kim Kardashian hört trotz jahrelangem Streit Musik von Taylor Swift

Kim Kardashian (45) und Taylor Swift (36) verbindet eine der berühmtesten Fehden der Popkultur. Umso überraschender, dass die Unternehmerin im Podcast «Khloé in Wonderland» ihrer Schwester Khloé (41) plötzlich positiv über den Popstar spricht.
Khloé fragte ihre Schwester in der neusten Folge, ob Fans wohl überrascht wären, dass Kim Taylor Swifts Musik höre. Der Realitystar winkte daraufhin zunächst ab – das habe sie doch schon öfter erzählt. «Ich habe einige ihrer älteren Songs in meiner Playlist», verriet Kim weiter. Mehr noch: «Ich habe sie immer für eine super talentierte, grossartige Künstlerin gehalten.»
Ein epischen Zerwürfnis
Um diese Worte richtig einordnen zu können, muss man knapp zehn Jahre zurückblicken. 2016 eskalierte ein Konflikt zwischen Taylor Swift und Kim Kardashians damaligem Ehemann Kanye West (48). Der Rapper hatte die Sängerin in seinem Song «Famous» erwähnt – mit einer Zeile, die Swift als frauenfeindlich empfand. West behauptete, sie habe dem Text zugestimmt.
Kardashian mischte sich damals ein und veröffentlichte auf Snapchat Ausschnitte eines Telefonats zwischen ihrem Mann und der Musikerin. Die Aufnahmen sollten beweisen, dass Swift gelogen hatte. Die Folge war ein gewaltiger Shitstorm, Fans posteten massenhaft Schlangen–Emojis unter Swifts Beiträgen. 2020 tauchte allerdings die vollständige Version des Gesprächs auf – und diese zeigte, dass Swift lediglich der grundsätzlichen Erwähnung ihres Namens zugestimmt hatte, nicht aber dem konkreten Wortlaut.
Musikalische Rache
Taylor Swift verarbeitete das Erlebte auf ihre ganz eigene Art. 2017 erschien ihr Album «Reputation» mit Schlangen–Look, das als musikalische Abrechnung mit dem Kardashian–West–Clan interpretiert wird. Songs wie «Look What You Made Me Do» liessen kaum Zweifel daran, wer gemeint war.
Dass der Konflikt auch Jahre später nicht verebt ist, zeigte sie 2024 auf dem Album «The Tortured Poets Department». Der Track «thanK you aIMee» sorgte sofort für Aufsehen bei aufmerksamen Fans, weil die ungewöhnlich grossgeschriebenen Buchstaben im Titel «KIM» ergeben. In dem Lied beschreibt Swift, wie eine Schulhof–Mobberin sie letztlich stärker gemacht habe. Swifties vermuten, dass auch der Song «Actually Romantic» vom neusten Album «Life of a Showgirl» auf Kardashian anspielen könnte. In dem Lied singt sie über jemanden, der ihr «lustige Valentinsgrüsse» schickt. 2018 verschickte Kim Kardashian demonstrativ Valentinstags–Geschenke an ihre «Hater» – Taylor Swift war eine der Empfängerinnen.
Im Jahr 2009, also lange vor dem grossen Knall, hatte sich Kardashian übrigens bereits als bekennender Taylor–Swift–Fan geoutet. In einem Interview mit «Entertainment Tonight» schwärmte sie damals: «Ich liebe Taylor Swift! Ich bin der grösste Taylor–Swift–Fan.» Ihr meistgespielter Song auf dem iPod sei «Love Story» gewesen.