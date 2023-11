Kim Kardashian: In diesen Serien war sie als Schauspielerin zu sehen

Von «American Dad» bis «90210»

Auch in etlichen weiteren Produktionen war Kim Kardashian im Lauf der Jahre vertreten. So spielte sie im «Beverly Hills, 90210»–Ableger «90210» wiederum sich selbst, verkörperte in vier Episoden der Comedyserie «Drop Dead Diva» eine Figur namens Nikki LePree, und wirkte als Sprecherin in zwei «Paw Patrol»–Filmen mit. Auch in einer Episode der Kult–Animationsserie «American Dad» war Kardashian zu hören. Hier sprach sie wiederum sich selbst.