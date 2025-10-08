Kim Kardashian, Naomi Watts und Sarah Paulson spielen Rosenkrieg

Hochkarätige Besetzung trifft auf Murphy–Handschrift

Neben Kardashian und Paulson sind weitere namenhafte Schauspielerinnen mit an Bord: Naomi Watts, Niecy Nash–Betts, Glenn Close und Teyana Taylor komplettieren das hochkarätige Ensemble. Auch Matthew Noszka gehört zur Besetzung.

Murphy selbst fungiert nicht nur als Autor und Executive Producer, sondern führt auch Regie. Interessant: Mehrere Hauptdarstellerinnen, darunter Kardashian, Close, Watts, Nash–Betts und Paulson, sind ebenfalls als Executive Producers beteiligt. Kris Jenner, die Mutter von Kim Kardashian, ist ebenso in dieser Funktion dabei.