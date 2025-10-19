Kim Kardashian posiert mit vollständig verhülltem Gesicht

«Margiela Couture», erklärte die 44–Jährige im Gespräch mit «Variety» auf dem roten Teppich. Designer Glenn Martens zeichne für den ungewöhnlichen Look verantwortlich. Die Reality–Darstellerin liess durchblicken, dass die Entscheidung für dieses Outfit relativ spontan gefallen war. «Ich liebe Margiela», betonte Kardashian und verriet, dass sie extra ihren Lieblings–Make–up–Artist Mario aus New York einfliegen liess. «Das war irgendwie eine Last–Minute–Sache, also bin ich mir sicher, dass er nicht so glücklich damit ist», scherzte sie.