Kim Kardashian postet heisse Bilder statt Prüfungsergebnisse

Während 354 Millionen Follower darauf warten, ob Kim Kardashian das kalifornische Anwaltsexamen bestanden hat, scheint die Reality–Ikone selbst ziemlich entspannt zu sein. Am Freitag sollte sie um 17 Uhr ihre Ergebnisse erhalten – doch nur 15 Minuten zuvor postete sie glamouröse Bikini–Aufnahmen auf Instagram. Die 45–Jährige präsentiert sich darauf in einem durchsichtigen schwarzen Kleid an einem tropischen Urlaubsort, als hätte sie nicht die geringsten Sorgen.