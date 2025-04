Kim Kardashian: Prozess um Pariser Raubüberfall startet

Vor mittlerweile über acht Jahren, in den frühen Morgenstunden des 3. Oktober 2016, wurde Reality–Star Kim Kardashian (44) in Paris brutal überfallen. Ab dem 28. April stehen die von der Presse aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters so genannten «Opa–Räuber» jetzt in der französischen Hauptstadt vor Gericht. Auch eine Aussage von Kardashian selbst wird erwartet. Was war passiert?