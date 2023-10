Kim Kardashian sichert «jüdischen Freunden» ihre Unterstützung zu

Sie erinnert an Genozid in Armenien

Kardashian verwies zudem an ihre armenischen Wurzeln. Ihre Vorfahren stammen aus dem Land, ihr Grossvater und Vater wurden jedoch in den USA geboren. Sie selbst liess sich und ihre Kinder 2019 aber in Armenien taufen. Als Armenierin sei sie besonders sensibel für diese Vorgänge. Sie spreche seit Jahren immer wieder über den armenischen Genozid. So nutzte sie ihren Beitrag auch, um auf die Menschen aufmerksam zu machen, die in Armenien «selbst Opfer einer ethnischen Säuberung» sind. «Sie leiden derzeit auch unter einer extremen humanitären Krise, und es gibt immer noch Kriegsgefangene, die gefangen gehalten oder vermisst werden.»