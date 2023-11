Kim Kardashian: Sie bereitet sich auf ihre erste grosse Filmrolle vor

Kim Kardashian (43) strebt offenbar einen neuen Meilenstein in ihrer Karriere als Schauspielerin an: Wie das Branchen–Portal «Deadline» berichtet, bereitet sich die Influencerin und Unternehmerin, die bereits mit der Reality–TV–Serie «The Kardashians» erfolgreich auf den Bildschirmen zu sehen ist, derzeit auf eine neue grosse Filmrolle vor. Demnach soll sie die Hauptrolle in der Komödie «The 5th Wheel» übernehmen.