Kim Kardashian: So elegant zeigt sie sich in Paris

Auch Kanye West macht Paris unsicher

Auch viele andere Prominente weilen derzeit in Paris. So könnte Kim Kardashian auch ihrem Ex–Mann begegnet sein. Kanye West (46) hatte dort zumindest vor kurzem mit seiner neuen Frau für Aufsehen gesorgt. Der 46–Jährige und Bianca Censori (29) waren im Rahmen der Pariser Fashion Week ebenfalls in der französischen Hauptstadt. Mit ihren knappen Outfits, die so gut wie nichts verbergen, sorgte die 29–Jährige auch hier für Furore. Sie wurde Medienberichten zufolge unter anderem bei einem Restaurantbesuch an der Seite ihres Gatten lediglich in einer transparenten Strumpfhose, einem durchsichtigen, schwarzen Top sowie einer kurzen Fell–Jacke gesichtet. Darunter trug sie keine Unterwäsche.