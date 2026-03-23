Kim Kardashian und Lewis Hamilton laufen Arm in Arm durch Tokio

Kardashian und Hamilton sollen schon seit einigen Jahren befreundet sein. Eines ihrer ersten gemeinsamen Fotos entstand 2014 bei den «GQ Men of the Year Awards», damals noch in Begleitung ihrer jeweiligen Partner Nicole Scherzinger und Kanye West. Wie aus der Freundschaft nun eine romantische Beziehung wurde, ist nicht klar. Insider berichteten dem Magazin «Us Weekly» kürzlich, dass die beiden ineinander den Partner für das Leben gefunden haben könnten.