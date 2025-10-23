Kim Kardashian und Teyana Taylor im düsteren Partnerlook

Kardashian: Grosser Schritt Richtung Schauspielerei

Für Kim Kardashian markiert «All's Fair» einen weiteren Schritt in ihrer Schauspielkarriere, nachdem sie bereits in der zwölften Staffel von «American Horror Story» mitgewirkt hatte – ebenfalls eine Murphy–Produktion. Mit der neuen Serie bekommt sie nun an der Seite von Stars wie Sarah Paulson, Naomi Watts oder Glenn Close eine tragende Rolle in einem Format, das ihre Wandlung von der Reality–TV–Ikone zur ernstzunehmenden Schauspielerin weiter vorantreiben könnte.