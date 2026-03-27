Kim Kardashian versteigert Kleidung aus «All's Fair» für guten Zweck

Zu dem Beitrag schreibt sie: «In ‹All›s Fair‹ spiele ich eine Anwältin, die aus erster Hand miterlebt, wie das Rechtssystem Frauen entweder stärken oder zurücklassen kann. Doch in der realen Welt ist der Preis der Gerechtigkeit eine Hürde, die sich viele Frauen schlichtweg nicht leisten können.» Sie fügt hinzu: «An diesem Freitag, dem 27. März, versteigere ich meine Garderobe aus der ersten Staffel von ›All‹s Fair›, um diese Lücke zu schliessen. 100 Prozent des Nettoerlöses gehen direkt an die Legal Aid Foundation of Los Angeles, um deren kostenlose Rechtsberatung für Frauen zu finanzieren.»