Weiter gestand die 42-Jährige, dass es ihr deswegen nicht gut gehe. Sie habe sich sogar seit zwei Tagen nicht umgezogen, weil sie so neben sich stehe. «Es gibt so viel zu bedenken. Ich bin so wütend, aber auch so traurig.» Am liebsten würde sie nie wieder mit «dieser Person» reden, doch dann denke sie an die vier gemeinsamen Kinder. Sie sei «nur im Schutzmodus für meine Kinder» und versuche «alles zu verbergen». Wenn die Kinder jedoch gar nicht wüssten, was los sei, könnten sie auch nicht verstehen, warum ihr Vater nicht zum Abendessen vorbeikommen darf. Zudem habe sie Angst, dass die Kinder von anderen Menschen auf die Vorfälle angesprochen werden. «Ich weiss einfach nicht, was ich tun soll. Ich habe es so gut wie möglich gehandhabt, weil ich möchte, dass meine Kinder einen gesunden Vater sehen.»