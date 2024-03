Kim Kardashian wieder Single? Mit Odell Beckham Jr. soll es aus sein

Kim Kardashian und Odell Beckham Jr. lernten sich im Oktober 2021 bei der TV–Show «Saturday Night Live» kennen. Erst zwei Jahre später sollen sie sich näher gekommen sein. Erstmals wurden sie im September 2023 turtelnd gesichtet, Kardashian betonte zunächst, sie seien nur Freunde. In den vergangenen Monaten sah man die beiden jedoch immer wieder zusammen: Im November besuchten sie die CFDA Fashion Awards in New York, im Februar hielte sie nach der Pre–Grammys–Party von Jay–Z (54) Händchen sowie auch vor dem Super Bowl in Las Vegas in einem Luxushotel.