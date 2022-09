Kim Kardashian: Wird sie zur Marvel-Superheldin?

Auftritte in Serien

Ob Kardashian tatsächlich einen Platz im Marvel-Universum findet, ist demnach noch unklar. Doch mit dem Multiversum des MCU würden sich zumindest zahlreiche Möglichkeiten bieten. Der Reality-TV-Star hat sich in der Vergangenheit bereits mehrmals als Marvel-Fan gezeigt. Im Dezember 2021 wurde sie unter anderem mit Pete Davidson (28) gesichtet, wie sie in New York eine Vorführung von «Spider-Man: No Way Home» besucht haben. Die 41-Jährige sammelte zudem bereits Erfahrungen als Schauspielerin. Sie war unter anderem in Filmen wie «Disaster Movie» (2008) oder Serien wie «How I Met Your Mother» und «Drop Dead Diva» zu sehen.