Ihr Debüt im engen Kleid mit Babybauch ist unvergessen

Die 43–Jährige hat schon häufig für Schlagzeilen bei der Met Gala gesorgt. Sie debütierte 2013, als sie mit ihrem ersten Kind North West (10) schwanger war. Damals kam sie in einem massgeschneiderten Kleid von Givenchy by Riccardo Tisci aus Jersey mit Blumendruck sowie dazu passenden Handschuhen und Schuhen. Der Look löste eine Flut von Memes aus, in denen einige das Material des Kleides mit einer Couch verglichen. In ihrer Folge der «Vogue»–Videoserie «Life in Looks» aus dem Jahr 2019 gab Kardashian zu, dass sie über die Reaktionen auf ihren Look verärgert war. «Ich habe den ganzen Weg nach Hause geweint, weil ich es einfach nicht glauben konnte», gestand sie.