Kim Kardashians Anwaltsserie «All's Fair» bekommt zweite Staffel

«Ich bin noch keine Anwältin, ich spiele nur eine sehr gut gekleidete im Fernsehen», schrieb sie in ihren Instagram–Storys. Nach sechs Jahren sei sie immer noch voll dabei: «Keine Abkürzungen, kein Aufgeben – nur noch mehr Lernen und noch mehr Entschlossenheit.» Ein Scheitern sei kein Versagen, sondern Antrieb, so Kardashian.