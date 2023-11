Kim Kardashians Komödie landet bei Netflix

Zuvor hatte sich die Reality–Königin eher in kleinen Rollen versucht. So war sie in diversen Kinokomödien zu sehen, wie in der Katastrophenfilm–Parodie «Disaster Movie» (2008) und dem Drama «Temptation: Confessions of a Marriage Counselor» (2013). Für beide Auftritte erntete sie eine Nominierung für die Goldene Himbeere als schlechteste Nebendarstellerin. Für letztgenannten Film «gewann» sie den Negativpreis sogar. In einer Folge von «CSI:NY» trat sie an der Seite ihrer It–Girl–Kollegin und ehemaligen Chefin Paris Hilton (42) auf.