Das Unternehmen verkaufte zunächst Shapewear. Die figurformende Unterwäsche macht inzwischen aber nicht mehr den Grossteil des Umsatzes aus: Skims hat in eine Reihe von Bekleidungskategorien expandiert, darunter Loungewear und Badebekleidung. Ab Herbst soll es auch Herrenbekleidung geben. Ein weiteres Ziel ist es, neben dem reinen Onlinehandel bald in den stationären Einzelhandel einzusteigen. Im nächsten Jahr sollen die ersten Flagship-Stores in Los Angeles und New York City eröffnen.