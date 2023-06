Am Freitag (23. Juni) erscheint ihr neues Album "Feed The Beast" - Sängerin und Songwriterin Kim Petras (30) hat aber noch mehr zu feiern. Die Künstlerin, die in Köln geboren ist und in Los Angeles lebt, geht auf Welttour. Für Deutschland sind ebenfalls Auftritte geplant: am 27. Februar 2024 in Köln, Palladium, am 01. März in Berlin, Columbiahalle und am 04. März 2024 in München, Zenith. Am kommenden Montag (26. Juni, 10:00 Uhr) beginnt der offizielle Ticket-Vorverkauf. Fans haben vorab die Möglichkeit, direkt über die Website der Sängerin Tickets zu erhalten.