Kim Raver und Kevin McKidd verabschieden sich von «Grey's Anatomy»

McKidd gehört der Serie seit Staffel fünf an – das sind 18 Spielzeiten, in denen er den Trauma–Chirurgen und Kriegsveteranen Owen Hunt verkörpert hat. Hinzu kommen 48 Episoden, die er als Regisseur verantwortete, darunter das unmittelbar bevorstehende Staffelfinale, das gerade erst abgedreht wurde. Raver dagegen blickt auf eine etwas kompliziertere Geschichte mit der Serie zurück: Sie startete als Gastdarstellerin in Staffel sechs, wurde rasch zur festen Besetzung befördert, verliess die Serie nach drei Jahren wieder, kehrte in Staffel 14 zurück und war insgesamt 12 Staffeln lang dabei. Beide wurden laut «Deadline» vor mehr als einem Monat über ihren bevorstehenden Abgang informiert.