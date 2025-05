Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac haben sich verlobt

Sie habe «nichts» geahnt, wie sie weiter in den Kommentaren verrät. «Womit habe ich so einen tollen Mann verdient?! Der bisher schönste Moment meines Lebens», schreibt die 29–Jährige ausserdem. Auch Glumac meldet sich in den Kommentaren zu seiner Verlobung zu Wort. «Als wir uns 2021 das erste Mal gesehen und begrüsst haben, hätte ich nie gedacht, dass du vier Jahre später meine Frau sein würdest. Aber das Universum hatte wohl andere Pläne und hat mir das schönste Geschenk überhaupt gemacht: dich», zeigt sich der gebürtige Serbe emotional. Glumac freue sich «auf alles, was noch kommt».