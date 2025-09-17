Kim Virginia und Nikola Glumac haben sich erneut verlobt

Ein Flugzeug fragt: «Willst du mich heiraten?»

Auf Instagram ist ein Video des Moments zu sehen, in dem Glumac um die Hand der ehemaligen Dschungelcamp–Teilnehmerin anhält. Auf einem Jetski kniet er nieder und zückt den Verlobungsring. Bei Virginia kullern die Tränen und sie sagt Ja. Zudem ist ein Flugzeug zu sehen, das ein Text–Banner hinter sich herzieht. Auf ihm ist zu lesen: «Willst du mich heiraten?»