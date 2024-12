Kimberly Williams-Paisley hat nach zwei Jahren ihre Stimme zurück

«Ich fühlte mich in meinem eigenen Körper gefangen», so die Schauspielerin über die herausfordernde Zeit. Gesellschaftliche Anlässe, Einladungen und Jobangebote lehnte sie in dieser Zeit ab: «Ich liebe Dinnerpartys und das Zusammensein mit Menschen, aber ich wollte nicht mehr ausgehen», sagt sie. «Ich konnte nicht an den Gesprächen teilhaben.» Beunruhigende Symptome, die auf eine depressive Verstimmung hinweisen können, kamen hinzu: «Tage, an denen ich keine Lust hatte, etwas zu tun. Tage, an denen ich besonders müde war. Mitten in der Nacht kreisende Angstgedanken. Ich würde nicht sagen, dass ich eine klinische Depression hatte, aber ich war traurig.»