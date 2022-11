Kind mit Alyssa Scott: Nick Cannon wird zum elften Mal Vater

Unglaublich, aber wahr: Nick Cannon (42) vergrössert seine Familie - erneut. Der US-Star erwartet sein elftes Kind und sein zweites mit Alyssa Scott. Das hat die Musikerin am Donnerstag (3. November) via Instagram bekannt gegeben. Scott veröffentlichte zwei Fotos, auf denen beide nackt in der Badewanne zu sehen sind. «Dies ist ein Wunder und ein Segen», kommentierte sie einen der beiden Schnappschüsse.