Kinder der Arche dichten Song «Kinder an die Macht» um

«Kinder an die Macht» jetzt auch mit Rap–Strophe

Das zeigt sich auch in dem neuen Text deutlich. So lautet etwa eine Strophe: «Wir sind die Zukunft dieser Welt / Und auch euer hier und jetzt / Wir haben Ideen und ihr habt Geld / Ihr habt was zum Zählen, wir haben was zählt». In der Rap–Strophe wird gefragt: «Hände gibt‹s nicht, um damit zu kämpfen / Worte gibt›s nicht, um uns zu verletzen / Warum ist die Welt so ungerecht? / Lasst uns reden, dass es anders endet».