«Kinder spüren meist, wenn ein Elternteil depressiv ist»

«Ich muss nicht mehr in einem Drama feststecken»

Erst als sie sich in der Nüchternheit sehr intensiv mit ihrer Geschichte auseinandergesetzt habe, sei ihr klar geworden, dass sie «mit komplett vertauschten Rollen aufgewachsen» ist, «und ich habe angefangen, mich mit den Folgen von Parentifizierung zu beschäftigen. Dabei habe ich erkannt – viele meiner Verhaltensmuster rühren davon, wie ich aufgewaschen bin. Und das ist tatsächlich eine Erleichterung für mich, denn daran kann ich arbeiten. Ich muss nicht mehr in einem Drama feststecken. Ich kann das Leben geniessen, so wie es jetzt ist und an vielen Stellen von der Stärke und der Unabhängigkeit profitieren, die ich entwickelt habe».



Und sie fügt hinzu: «Mit meinem Buch will ich dazu ermutigen nicht weg, sondern hinzuschauen, wenn Menschen leiden. Ich mache das schon seit Jahren in meinem Bekanntenkreis und jetzt eben auch öffentlich und ich hoffe, etwas verändern zu können. Denn ich habe den weiten Weg nur mit der Hilfe meiner Freunde geschafft, die hingeschaut haben. Und dafür bin ich jeden Tag dankbar.»