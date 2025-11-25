Kinderkino im Advent: Von Mäusen, Elfen und handwerkenden Hunden

Als die Hackerin Cyber Scrooge aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über die Werkstatt am Nordpol übernimmt, wird es richtig wild: Reisen durch Wurmlöcher gehören ebenso dazu wie umgepolte Killerdrohnen und Biker–Gangs im Santa–Look. Kurze Abstecher in die Vergangenheit von Yoyo und Cyber Scrooge, sowie eine sich anbahnende Romanze zwischen Yoyo und seiner Vorgesetzten, der optimierungsbesessenen Santa–Managerin Coco, werden auch noch zwischen den Actionszenen untergebracht. Der Film endet schliesslich mit einem grossen, ziemlich martialischen Showdown – und einem Happy End. Auch hier ist die Botschaft klar: Der kleine Elf zeigt allen, dass Weihnachten doch etwas mit Gefühlen zu tun hat, und nicht nur mit Effizienz. Die deutsche Synchronisation wartet mit prominenten Namen auf: Neben Weckauf sprechen Oliver Kalkofe, Bettina Zimmermann, Michael Mendl, Wolfgang Fierek und Götz Otto die Figuren.