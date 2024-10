Kinderlieder sind aus Helene Fischers Alltag nicht wegzudenken

«Das Projekt kommt für meine Fans wahrscheinlich ein bisschen überraschend, aber tatsächlich ist es schon lange ein Herzenswunsch von mir, Musik für Kinder zu machen», wurde Fischer im September in einer Pressemitteilung zitiert. Es sei «der logische nächste Schritt in meiner Karriere. [...] Das Kinderalbum ist auf jeden Fall mein Herzensprojekt 2024 und ein schöner Beginn für vieles Grosses, was noch kommen wird.»