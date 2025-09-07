Kinderstar Zoë Baier: Darum will sie unbedingt Schauspielerin werden

Beim fünften Casting war sie erfolgreich

Denn im Gegensatz zu vielen anderen Nachwuchsstars stammt sie nicht aus einer Schauspielerfamilie. Ihr Vater Daniel Baier (41) ist Sportkoordinator bei RB Leipzig. Es sei Zufall gewesen, dass sie zum Film gekommen ist, verrät die Elfjährige, die im Mai auch schon beim Filmfestival in Cannes dabei war. Eine Freundin habe im Radio gehört, dass ein Casting läuft. «Da habe ich mitgemacht, weil ich wissen wollte, wie das so abläuft. Diese Rolle habe ich dann zwar nicht bekommen, aber es hat mir insgesamt so viel Spass gemacht, dass ich es so lange weiter versucht habe, bis es beim fünften Mal schliesslich geklappt hat.»