Kinderwunsch: Evelyn Burdecki will ihre Eizellen einfrieren lassen

«Ich muss sagen, es macht einem Druck. Vor drei Jahren sah es noch ganz anders aus, aber man weiss ja, je älter man wird, umso schwieriger wird es. Man kann schwieriger ein Kind bekommen und deswegen ist man schon abends in ruhigen Momenten am überlegen, wie soll ich das machen, ohne Mann an meiner Seite und deswegen versucht man schon so ein bisschen für die Zukunft nachzudenken, wie man dann vielleicht doch ein Kind bekommen kann, wenn man nicht mehr fruchtbar ist», erklärte sie ihrer Gesprächspartnerin Annika Lau (43).