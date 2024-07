«Kinds of Kindness»: Von Freundlichkeiten ist hier nichts zu sehen

Wer ist der ominöse «R.M.F.»?

«Kinds of Kindness», zu Deutsch etwa «Arten der Freundlichkeit», ist in drei Handlungsstränge unterteilt, die quasi wie Kurzfilme auch alleine dastehen könnten, dann aber nicht allzu viel Sinn ergeben würden – «The Death of R.M.F», «R.M.F. is Flying» und «R.M.F. Eats a Sandwich». Alle drei Episoden des einer Triptychon–Fabel gleichenden Anthologie–Films zeigen einmal mehr die für Lanthimos typischen Perversitäten der menschlichen Natur und ein Bedürfnis nach Liebe und Akzeptanz, das stark genug ist, unsere Wirklichkeit zu beeinflussen.