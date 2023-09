King Charles für drei Tage zum Staatsbesuch in Frankreich

Es ist ein Besuch von grosser historischer Bedeutung: Der britische König Charles III. (74) und seine Ehefrau, Königin Camilla (76), sind zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Frankreich zu Gast. Ursprünglich sollte die Reise bereits im März stattfinden, wurde jedoch wegen politischer Unruhen in Frankreich verschoben. In einem Statement des Buckingham Palasts heisst es: «Der Besuch wird die gemeinsame Geschichte, Kultur und die Werte des Vereinigten Königreichs und Frankreichs feiern.»