«King of Queens»: Leah Remini und Kevin James feiern 25. Jahrestag

Ausserdem zeigte Remini sich gerührt davon, wie sehr die Fans von «King of Queens» die Serie in ihr Leben integrieren. «Ich wollte euch wissen lassen, dass ich die Kommentare sehe, in denen ihr berichtet, dass ihr jeden Abend zu ‹King of Queen› einschlaft, dass es euch durch anstrengende Tage und harte Zeiten in eurem Leben bringt, dass ihr mit uns das erste Mal am Tag gelacht habt oder dass ihr jeden Tag einige Episoden anschaut oder dass ihr euch mit euren Familien verbunden fühlt, weil ihr die Serie zusammen anseht.»