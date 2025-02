«King of Sitcoms»: Chuck Lorre hat besonders lustigen Aberglauben

«Aus irgendeinem Grund kann ich nicht auf einem Stuhl sitzen, auf dem mein Name steht», sagte Lorre bei der Veranstaltung laut «People». Das dürfte seinen Job schon oft erschwert haben: Traditionell sind die Plätze von Regisseuren am Set meistens mit ihrem Namen beschriftet. Er habe diese «lächerliche Neurose» vor langer Zeit entwickelt, erklärte Lorre weiter und scherzte: «Sie ist ansteckend. Sie hat sich ausgebreitet.» Er habe keine guten Gründe für diesen Aberglauben, «aber die Dinge laufen gut, also werde ich dabei bleiben.»