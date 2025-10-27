Kinocharts: «Die Schule der magischen Tiere 4» sticht Hollywood aus

Damit zog der vierte und wohl letzte Teil der Familienfantasy an zwei Vorgängern vorbei. Der Auftaktfilm der Reihe setzte im Jahr 2021 nur 1,8 Millionen Tickets ab. Teil drei verkaufte 2024 nach fünf Wochenenden im Kino 2,3 Millionen Karten. Vorne liegt im internen Ranking noch Part zwei aus dem Jahr 2022 mit insgesamt 2,9 Millionen Tickets.