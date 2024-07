Kinorekorde für «Deadpool & Wolverine»: So reagiert Ryan Reynolds

An seinem ersten Wochenende eroberte «Deadpool & Wolverine» sowohl in den USA als auch weltweit die Nummer eins der Kinocharts. Das Superhelden–Crossover spielte in seinem Heimatmarkt 205 Millionen US–Dollar ein, global 438,3 Millionen. Das weltweite Startergebnis ist das beste, seitdem «Avatar: The Way of Water» 2022 mit 439 Millionen Dollar debütierte.