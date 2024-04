Kinostart «Civil War»: Die USA versinken im Krieg mit sich selbst

Mit «Civil War» von Regisseur Alex Garland (53) startet am 18. April ein Film in den deutschen Kinos, der auf maximal erschreckende Weise aktuelle Entwicklungen in den USA weiterspinnt. Denn statt nur bürgerkriegsähnliche Bilder zu zeigen, wie sie nach dem Sturm des US–Kapitols durch wildgewordene Trump–Anhänger weltweit die Runde machen, ist darin der «Civil War» längst Realität geworden.