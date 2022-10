Kinostart «Halloween Ends»: Findet der Schrecken wirklich ein Ende?

Doch hatte Curtis der Figur eigentlich schon nach «Halloween 3» von 1982 den Rücken gekehrt. In «Halloween 4: The Return of Michael Myers» sechs Jahre später wurde daher in einer Randnotiz erklärt, dass Laurie gestorben sei. Auch die Filme Nummer fünf (1989) und sechs (1998) kamen ohne sie aus. Doch wie Michael Myers ist auch Laurie erstaunlich schwer totzukriegen...