Kinostart «Top Gun: Maverick»: Spannende Fakten zum Kultfilm von 1986

Der Pazifist Bryan Adams

Das sah offenbar auch Schmuserocker Bryan Adams (62) so. Der sollte eigentlich den ikonischen Titelsong «Danger Zone» einsingen und wurde auch gefragt, ob er sein Lied «Only the Strong Survive» zum Soundtrack beisteuern könnte. Doch Adams habe aus dem Grund abgelehnt, dass der Film seiner Ansicht nach den Krieg verherrliche und wollte daher nichts damit zu tun haben. Und so besang an seiner Stelle und in bester 80ies-Manier Kenny Loggins (74) die «Danger Zone».