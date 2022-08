Auch «Shazam!»-Sequel kommt später

«Aquaman and the Lost Kingdom» wird um 9 Monate verschoben

Das lange Warten hat noch immer kein Ende: «Aquaman and the Lost Kingdom» wurde nun von März 2023 auf Dezember 2023 verschoben. Auch der Superheldenfilm «Shazam! Fury of the Gods» verspätet sich.